Sylvester Stallone vend sa sublime villa dans le désert

Vous êtes fan de l’acteur Sylvester Stallone et rêvez d’habiter dans le même quartier que Cindy Crawford, Rande Gerber et Kris Jenner ? Et bien nous avons une solution pour vous. Pour ça il faut bien sûr posséder 3.35 millions de dollars et être prêt à vivre de l’autre côté de l’océan.