Surprise à Camille, infirmière aux soins intensifs, dans "Les Belges : Toujours la frite"

La belle surprise à Camille de la part de son compagnon ! - Les Belges : Toujours la frite !... Souvenez-vous, durant le confinement dernier, chaque soir avant "On n'est pas des pigeons à la maison", Thibault Roland vous accueillait dans une friterie pour vous prouver que malgré l'adversité et le virus : les Belges gardaient la frite ! Face à des vacances de Toussaint chamboulées, la RTBF se mobilise à nouveau et vous accompagne toute la semaine grâce au retour des Belges, toujours la frite ! Chaque soir, à 18h30, en direct de sa friterie, Thibault Roland et Armelle Gysen montreront comment les Belges aménagent leur vie avec courage et talent, sans faire abstraction des difficultés qu'ils rencontrent : familles confinées, acteurs sur le front, surprises aux héros ordinaires ou encore l'autre facette des personnalités acteurs de cette crise. ... En direct, chaque soir, ils recueilleront les témoignages et les réactions des téléspectateurs. Des invités viendront partager un cornet de frites, en respectant scrupuleusement les distances sociales. Les Belges toujours la frite entend rester au contact de l'actualité la plus proche en jetant sur elle des ondes positives et une autre lumière. Oser regarder la réalité en face mais chercher à chaque fois un horizon positif ou une dose de réconfort: telle sera la feuille de route de l'émission.