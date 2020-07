Sur les routes mythiques de France : La route du pays Catalan avec François-Xavier Demaison

C'est au pied des Pyrénées, avec François-Xavier Demaison que Nathalie Schraen-Guirma embarque pour un voyage entre mer et montagne sur les routes du Pays Catalan

Au programme : la visite d'une conserverie d'anchois, la visite du village médiéval de Castelnou et la découverte d'un site naturel étonnant, les orgues d'Îlle-sur-Tet. Sans oublier les vignobles de la région à travers les caves Byrrh et le domaine Treloar dont le propriétaire partage une histoire commune avec le comédien et humoriste.

Suite de la série "Les routes mythiques de France" le mardi 14 juillet à 22h15 sur la Une. Rediffusion le 19/07 à 08h15.