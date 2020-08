Sur les routes mythiques de France : la route du Mont Canigo avec Cali

Du Mont Canigó à la station de Font Romeu, Nathalie Schraen-Guirma explore le Pays Catalan cher à Cali. Leur road trip à bord du van démarre à Fillols, village réputé pour ses fêtes estivales que Cali a racontées en chanson. Ce dernier nous guide dans Vernet-les-Bains, station thermale à la riche histoire où il a grandi et nous montre les lieux qui l'inspirent comme la " Grotte des amoureux "

À proximité de Thuès-les-Bains, Cali et Nathalie s'essayent au canyoning en compagnie d'un moniteur d'escalade. Une activité en vogue dans une eau qui jaillit naturellement de la montagne à 38°. Cap ensuite sur Mont-Louis, village fortifié sur les hauteurs qui héberge le premier four solaire au monde dont le fonctionnement leur sera expliqué par un ingénieur passionné d'énergie solaire. Nathalie te son invité font une halte au Grand Hotel de Font Romeu qui nous plonge plus d'un siècle en arrière à une époque où les premiers touristes profitaient des plaisirs du ski. Le parcours se termine au Col de Calvaire pour profiter une dernière fois de ces paysages que Cali aime tant.

"Sur les routes mythiques de France" à voir sur la Une le mardi 25 août à 22h00

Et si vous voulez voir ou revoir les épisodes précédents, rendez-vous sur Auvio

Le programme sera disponible sur Auvio durant 30 jours.