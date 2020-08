Sur les routes mythiques de France : La route de la côte d'argent avec Julie Ferrier

Suite des plus belles routes de France avec la comédienne Julie Ferrier qui prend place dans le van aux côtés de Nathalie Schraen-Guirma D'Hossegor à Mimizan, cette route nous fait découvrir le département des Landes, entre océan et forêt, en compagnie d'une amoureuse de la région.

Début du voyage au Lac marin d'Hossegor. Direction ensuite Seignosse où se trouve l'Étang Blanc, que l'on explore en barque, au milieu des pins et des chênes lièges. Plus loin, sur la mythique Plage des Casernes, deux mordus nous parlent du surf, véritable art de vivre pour beaucoup de landais. Après un détour par les paysages luxuriants du Courant d'Huchet, visite au Phare de Contis, plus haut phare de la région. La route s'achève sur les bords du Lac d'Aureilhan, dans l'ancienne résidence où le duc de Westminster recevait Charlie Chaplin, Coco Chanel ou Winston Churchill …

"Sur les routes mythiques de France" à voir sur la Une le mardi 18 août à 22h00

Et si vous voulez voir ou revoir les épisodes précédents, rendez-vous sur Auvio

Le programme sera disponible sur Auvio durant 30 jours.