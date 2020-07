Sur la Une, le chef Jean-Luc Daniel réinvente les barbecues !

Pour Jean-Luc Daniel, cette émission était une évidence : "Dès que j’allume le feu, j’ai l’impression d’être en vacances. J’aime fédérer les amis et la famille autour d’un barbecue. On est tous décontractés. Même moi je le suis, car je fais des recettes avec très peu d’ingrédients, donc je ne mets pas la pression. Mes recettes sont sans chichis et faciles à réaliser chez vous. Une de mes particularités, c’est l’utilisation aux herbes fraîches, j’en mets un maximum d’Herbes fraîches dans mes plats car c’est délicieux et en plus très bon pour notre santé. Quant aux mots de la "faim" : Je vous souhaite à tous une bonne régalade !"