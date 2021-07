Suivez la cérémonie inédite de la Fête nationale et le défilé du 21 juillet en direct sur La Une !

Cette année encore, la cérémonie de la Fête nationale sur la Place des Palais à Bruxelles adoptera une tournure inédite. Afin d’honorer toutes celles et tous ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes depuis le début de la pandémie, le défilé militaire et civil leur sera dédié. Il sera également rehaussé de prestations artistiques depuis cinq lieux uniques en Belgique ! La cérémonie du 21 juillet qui a lieu sur la place des Palais à Bruxelles sera retransmise en direct sur La Une dès 13h35 ! Elle sera commentée par Ophélie Fontana, accompagnée de Vincent Dujardin, historien spécialisé, Didier Brach (officier des Ressources humaines à La Défense), Nicolas Tuts (chef d’unité à la Protection civile de Crisnée), Olivier Quisquater (commissaire à la Police fédérale) ainsi que les journalistes de la rédaction présents sur le terrain. Le défilé militaire et civil sera de retour mais toujours sans public. Parmi les aspects incontournables du défilé, il y a le devoir de mémoire : Les vétérans de la Guerre de Corée seront mis à l’honneur et les différentes composantes de l’armée défileront. Notons aussi la présence de la Princesse Elisabeth dans le défilé, au sein du détachement à pied de l’Ecole Royale Militaire.

3 images © Tous droits réservés

Les héros de la lutte contre le Covid mis à l'honneur

La fête nationale mettra cette année encore à l’honneur les héros de la lutte contre le Covid à travers 4 thèmes : La jeunesse et l’enseignement, les soins de santé, les vaccins, et la logistique. Sans oublier le personnel de la Défense, de la police, et des services de secours et de sécurité, mais aussi les citoyens qui ont participé d’une manière ou d’une autre à l’effort. Ils seront mis en avant lors d’un défilé civil qui débutera à 14h40 sur la place des Palais.

Place à la musique !

Le défilé sur la Place des Palais sera accompagné par la Musique Royale des Guides (Défense) qui reprendra notamment quelques standards d’artistes belges. La cérémonie, quant à elle, sera entrecoupée de performances musicales et poétiques, depuis des lieux symboliques et époustouflants à Bruxelles et dans les provinces de Namur, du Limbourg, du Hainaut et du Brabant flamand. Tous les lieux choisis présentent un lien avec un ou plusieurs thèmes mis à l’honneur. À chaque fois, quelques Héros du Covid assisteront en direct aux prestations artistiques. Et c’est une affiche 100% belge qui est annoncée : Esohe Weyden et Félix Radu, Loïc Nottet, Joost Zweegers (Novastar) et Portland, Iliona, Bazart, Zwangere Guy et Roméo Elvis.

3 images Roméo Elvis, Bazart, Loïc Nottet et Zwangere Guy © Tous droits réservés

Dans les tribunes, 50 "Be Heroes" prendront place aux côtés des personnes qui les ont nominés. À la demande du Roi et avec le soutien de la Ministre de l’Intérieur, l’initiative citoyenne "Be Heroes" met en lumière des héros du quotidien qui, ces dernières années, loin de toute attention, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour aider les autres. Afin de saluer le courage dont les étudiants ont fait preuve durant cette longue période de lutte contre la pandémie, certains d’entre eux issus de différentes universités et hautes écoles de toutes les communautés du pays ont été invités à assister à la cérémonie depuis les tribunes. Enfin, pour des raisons évidentes, la Fête au Parc et le feu d’artifice n’auront pas lieu cette année. Il ne sera pas non plus possible au grand public d’assister ni à la cérémonie ni aux concerts sur place. C’est pourquoi La Une vous invite à suivre la cérémonie dans son intégralité dès 13h35 ! Ce programme est également disponible en version sous-titrée.