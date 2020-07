"Stop the pounding hearts", portrait de Sara, jeune bergère texane

Réalisé par Roberto Minervini, "Stop the pounding hearts" nous immerge dans le quotidien de deux familles texanes. Avec délicatesse, il nous fait découvrir ses acteurs non-professionnels qui jouent des versions de leur vie réelle. Un film à découvrir sur Auvio.

Nous suivons la vie de Sara issue d’une famille de fermiers très religieux qui suivent de rigoureux préceptes bibliques. Elle partage son temps entre la traite des brebis, ses onze frères et sœurs et les prières. Les travaux et les jours sont solidement soutenus par les commandements bibliques que les parents inculquent à leurs enfants. Sara apprend à être une femme pieuse, soumise aux hommes tout en gardant une pureté émotionnelle et physique intacte jusqu’au mariage.

Quand le chemin de Sara croise celui de Colby, un jeune cow-boy adepte de rodéo et des armes à feu, elle doit faire face à son attirance envers le jeune homme. Les regards perplexes et les mots polis qu’ils s’échangent laissent supposer les prémices d’un amour d’adolescent naissant.

La caméra de Roberto Minervini traduit l’intense proximité qui le lie à ses personnages. Avec douceur et pudeur, il nous fait pénétrer dans le quotidien de Sara. Il filme les gestes, les regards, nous embarque dans la routine de cette communauté rurale texane. Loin de tout jugement et toujours à hauteur de son héroïne, il fait surgir l’émotion avec des images d’une extraordinaire beauté contemplative.