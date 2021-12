Stéphane Bern : ses confidences sur son couple

A présent, l’homme de 58 ans n’a plus peur de rien et dévoile son intimité avec son amant jusqu’à nous inviter dans leur salle de bain avec un cliché posté récemment sur Instagram :

" À la fin, on se demandera si on a aimé ou été aimé, c’est la seule chose qui compte. Le reste, vous savez, on part avec rien. Je suis assez conscient de la finitude des choses et de la vanité, mais il ne restera pas grand-chose de tout cela à part le fait d’aimer et d’avoir été aimé et d’avoir sauvé des monuments : ça restera peut-être", explique-t-il.

Pour terminer l’année 2021, Stéphane Bern était à la tête de " laissez-vous guider " ce 28 décembre ainsi que " La Grande Soirée du 31 ". Aujourd’hui, l’animateur à l’air heureux plus que jamais et ses confidences auprès de Gala.fr nous le prouvent !

"Yori a des fantaisies qui parfois m’effraient mais qui m’amusent beaucoup. Je n’ai pas résisté à son idée que j’ai trouvé très drôle, mais il n’y avait pas d’eau contrairement à ce que les gens ont pu penser", avoue-t-il avant de poursuivre en disant avec une pointe d’humour : "Au moins j’aurais une photo de mon ancienne salle de bains".

Finalement, Stéphane et l’élu de son cœur ont quitté la ville lumière pour s’installer ensemble dans le Perche : "Nous reviendrons à Paris deux jours par semaine à peu près, mais vous revenez comme quelqu’un qui n’y a plus de liens réels, ni d’attaches… J’essaye de me libérer de mes chaînes, c’est une nouvelle libération".

L’amour entre les deux hommes ne fait aucun doute, Stéphane a véritablement trouvé l’élu de son cœur : "Je suis amoureux j’ai quelqu’un qui m’aime et que j’aime. C’est quand même merveilleux, quand on est heureux, on a envie que les autres le soient également et on essaye de donner aux autres ce qu’on a…".

Vous pouvez retrouver Stéphane Bern dans l’épisode pilote de la série Bellefond ce mercredi 05 janvier à 20h15 sur La Une.