"Sous la surface" : la série britannique événement revient pour une saison 2

Vu le très beau succès de la première saison de Sous la surface l'année passée, il était tout naturel pour La Une de proposer la suite de cette série unique. Découvrez deux épisodes de cette saison 2 tous les jeudis à 20h15 à partir du 8 juillet sur La Une. Et pour (re)voir la saison 1 en intégralité et en version multilingue, rendez-vous sur Auvio !

La série britannique captivante portée par Eve Myles (Broadchurch) est de retour pour une nouvelle saison de six épisodes toujours tournée dans les magnifiques paysages du Pays de Galles. Dix-huit mois après avoir découvert que son mari disparu menait une double vie, Faith est plongée dans une nouvelle affaire. Sa cliente, une fermière locale est accusée du meurtre de son mari. Alors que Faith cherche des réponses, la possibilité que son mari, Evan, soit libéré de prison menace de bouleverser une nouvelle fois sa vie.

Créée par Matthew Hall, cette série galloise produite par la BBC ne cesse de passionner le public, grâce à son authenticité, son suspense et sa qualité scénaristique. Sous la surface (Keeping Faith en version originale) a eu un tel succès en Europe que la série a eu droit à son adaptation française sous le nom de Gloria, que vous avez peut-être suivie sur La Une il y a quelques mois. Une troisième et dernière saison a d'ailleurs déjà été commandée et tournée ...

En attendant, ne ratez pas cette saison 2 inédite avec deux épisodes tous les jeudis à 20h15 à partir du 8 juillet sur La Une. Et pour (re)voir la saison 1 en intégralité, rendez-vous sur Auvio !