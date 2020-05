SOS sages-femmes: 10 choses que vous ignorez sur votre série favorite de l'après-midi.

1. Heidi Thomas, le créatrice et scénariste de la série, tient à coller au plus près de la réalité historique. Dans la saison 2, alors que l'accessoiriste de plateau habituel était malade, une scène de déjeuner en famille a été filmée, où du brocoli a été servi. Or, en 1959, personne ne mangeait de brocoli, donc en montage ils ont décoloré le brocoli pour qu'il ressemble à du chou-fleur !

2. Toujours dans le registre "gastronomique": pour réaliser une saison, il faut entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, la cantine sert plus ou moins 30.000 repas aux acteurs et aux équipes techniques.

3. Les tournages commencent toujours en avril, et donc quand vient le moment de tourner l'épisode spécial Noël, il fait très chaud. Les acteurs Laura Main et Stephen McGann, qui interprètent Shelagh et Patrick Turner, arrivent souvent sur le plateau dans de gros manteaux, sous lesquels ils sont en maillots de bain !

4. Malgré le fait que Stephen McGann (Patrick Turner) et Heidi Thomas, scénariste, soient mariés à la ville, et qu'elle travaille à la maison, l'acteur ne lit pas un mot des scénarios avant qu'ils n'arrivent dans leur boîte aux lettres.