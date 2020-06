Sophie Marceau devant et derrière la caméra dans "Mme Mills, une voisine si parfaite"

Votre soirée VIP de ce lundi 8 juin vous propose deux comédies françaises. La première est rocambolesque et vous embarque aux côtés de Sophie Marceau et Pierre Richard. La deuxième vous montre un personnage haut en couleur incarné par Catherine Frot.

Sophie Marceau signe son troisième long-métrage après "La disparue de Deauville" en 2007 et "Parlez-moi d’amour" en 2002.

Dans une interview accordée à Allo ciné, la réalisatrice explique pourquoi elle a attendu aussi longtemps avant de se lancer à nouveau dans la mise en scène : "Je suis du genre à m’octroyer de longues périodes de vide, mettre mon imaginaire à contribution en quelque sorte, pour me sortir du "rien faire" qui me rend dingue. Je brasse tout le temps des tas de projets, mais pour que je les mette sur pied il me faut un déclic."