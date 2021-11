Sophie Cross : une nouvelle série inédite tournée à la côte belge

Sophie (Alexia Barlier) et Thomas (Thomas Jouannet) sont heureux. Ils s'aiment, ont chacun de belles carrières (elle est avocate, il est commissaire), une maison au bord de la plage et surtout Arthur, leur petit garçon de six ans. Tout s'effondre lorsque celui-ci disparait soudainement dans les dunes. Sans témoin, ni trace de lutte ou demande de rançon, la police est démunie face à cette mystérieuse disparition. Trois ans plus tard, Sophie a abandonné sa profession d'avocate pour rejoindre l'unité criminelle dirigée par son mari en tant qu'officière de police. Son équipe est rapidement appelée à résoudre une série d'assassinats. Mais l'ombre d'Arthur plane toujours sur la vie du couple…

Un vent iodé, des vagues menaçantes et du sable plein les chaussures. Les séries policières et thriller adorent les paysages côtiers. De l'inégalable Broadchurch à la plus récente L'Absente en passant par la saison 2 de Top of the Lake ou encore The Bay, chacune de ces fictions s'imprègne de cette atmosphère rêche et sauvage.

C'est au tour de Paul Piedfort de faire de même avec sa série Sophie Cross. Et le scénariste français n'a pas choisi n'importe quelle plage puisque son choix s'est tourné vers la côte belge où la série a été en grande partie tournée entre août et novembre 2020. Les caméras de Sophie Cross se sont principalement posées à Ostende, mais aussi à Anvers et Bruxelles. Côté casting, Alexia Barlier (Falco, Plan Cœur) joue notamment aux côtés de Thomas Jouannet (Pour Sarah), Cyril Lecomte (BAC Nord), Mariama Gueye (Prise au piège), Oussama Kheddam (Family Business) et du comédien belge Michaël Erpelding (Unité 42).

En plus de son enquête policière classique, Sophie Cross témoigne aussi de l'impact que peut avoir la disparition d'un enfant sur un couple. Loin de s'être résignée, Sophie ne peut s'empêcher de chercher, encore et toujours, son petit Arthur. Ses espoirs seront réveillés par un mail intriguant…

Une série de six épisodes à découvrir sur La Une dès le dimanche 7 novembre à 20h50 sur La Une.