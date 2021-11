Sophie Cross : une nouvelle enquête et des découvertes inquiétantes sur son fils

Après avoir échappé au pire, la nouvelle flic est à nouveau mobilisée sur une enquête criminelle. En parallèle, elle cherche à savoir qui lui a envoyé le mystérieux mail sur son fils. Deux nouveaux épisodes intenses à découvrir le dimanche 14 novembre dès 20h50 sur La Une.

Arthur est-il vivant ? C'est ce que prouverait la photo que Sophie a reçue par mail. Méfiante, suite à de nombreuses désillusions, elle enquête en secret sur l'origine du mail sans en parler à Thomas qui pense que cette obsession est destructrice. Au travail, l'équipe de Sophie enquête sur un nouvel assassinat. Le corps sans vie d'un professeur est découvert sur le parking d'un lycée par sa jeune compagne. L'enquête progresse difficilement : entre jalousies mensonges et secrets de famille, les flics tournent en rond provoquant la colère de Deville. Sophie, à qui on reproche d'avoir joué solo, se heurte à l'autorité. L'équipe va-t-elle pouvoir se ressouder pour trouver le coupable ? Et la piste d'Arthur va-t-elle confirmer qu'il est encore en vie ?