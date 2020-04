Existe-t-il une autre forme de vie que la nôtre dans l'univers ? Le documentaire "Sommes-nous (vraiment) seuls dans l'univers ?" cherche à répondre à cette question sur base des dernières recherches scientifiques. Rendez-vous le mardi 14 avril à 20h30 sur La Deux.

Nous nous sommes sans doute toutes et tous posé la question : existe-t-il d'autres êtres vivants et "pensants" dans l'infinité de l'univers ? La question taraude également de nombreux scientifiques. Pour eux, il doit exister une vie, fut-elle à l'échelle microbienne, quelque part dans notre galaxie. Les avancées technologiques vont de paire avec l'explosion des budgets consacrés à l'exploration spatiale.

S'il reste des sceptiques, il y a également des esprits féconds qui sont persuadés que les "aliens" sont déjà parmi nous. Le phénomène des Objets Volants Non Identifiés, les "OVNI" alimente le dossier. Pour le plus grand bonheur, et parfois la fortune, de scénaristes et d'écrivains dits de "science fiction".

Alors, sommes nous (vraiment) seuls dans l'univers ? Sommes-nous prêts pour une "rencontre du troisième type" ? Jusqu'à présent, seul le cinéma a répondu à ces questions...

Rendez-vous le mardi 14 avril à 20h30 sur la Deux avec le documentaire de Audrey Mikaelian et Laurent Lichtenstein