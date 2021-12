Sommes-nous trop nombreux sur Terre ?

Au 19ème siècle la population mondiale était de 1 milliard. En moins de deux siècles, ce chiffre a été multiplié par 7. D’ici 2050, les Nations Unis prévoient que nous serons 10 milliards d’êtres humains sur Terre. Seulement voilà, ce boom démographique pose de nombreux défis. Quels sont-ils ? Sommes-nous prêts à les relever ? Eléments de réponse grâce au documentaire 7,7 milliards d’humains et plus de Chris Packham.

Une explosion démographique sans précédent

Fortement accélérée par le baby-boom, la population mondiale n’a depuis, jamais cessée de croître. Si le baby-boom s’expliquait par la fin de la Seconde Guerre mondiale et une forte croissance économique, la multiplication des conflits armés et les crises économiques qui ont suivi n’ont pas pour autant contribué à la diminution de la population mondiale. Aujourd’hui, les progrès de la médecine et l’amélioration de l’hygiène nous permettent de vivre plus longtemps tout en réduisant le taux de mortalité infantile. On observe alors une explosion démographique dans les pays où l’accès à la contraception est plus compliqué et où, poussées par la pauvreté, les jeunes filles se marient très tôt. Lorsqu’un vieillissement de la population mondiale s’accompagne d’un boom démographique dans de nombreux pays, le taux de natalité reste nettement supérieur au taux de mortalité et la Terre se rapproche peu à peu d’une situation de surpopulation qui mettrait encore plus en péril son fragile équilibre.

Les défis de la surpopulation mondiale

Le principal problème que soulève la surpopulation mondiale est la durabilité de nos ressources. Avec le réchauffement climatique, les ressources essentielles à la vie humaine viennent à manquer et l’accès à ces ressources ne sera pas le même pour toutes et tous. Interrogé par Chris Packham, le professeur en politique urbaine Julio Davila rappelle que la ville de Los Angeles fait déjà importer son eau courante, ce qui prive par conséquent les populations locales de l’eau de leur région. Les questions de justice sociale sont donc plus que jamais cruciales. Rappelons également que le rapport 2021 du GIEC prévoit que l’impact du réchauffement climatique va s’accélérer, menaçant ainsi fortement la vie humaine, et ce, bien avant 2050. Si l’on ajoute la consommation de 3 milliards d’humains supplémentaires à ce scénario, l’équation d’un équilibre entre la population mondiale, sa consommation et les ressources terrestres disponibles paraît insoluble.

Faut-il réduire la population mondiale ?

Contrôle des naissances, démocratisation de l’accès à la contraception ou encore colonisation de la planète Mars… Plusieurs solutions permettraient de réduire la population sur Terre. Mais si la réduction de la population pourrait être une réponse simple au problème de la surpopulation mondiale, elle reste encore difficilement envisageable tant elle semble complexe à mettre en place. Si on ne peut pas diminuer la population mondiale et qu’on ne peut pas non plus augmenter les ressources de la Terre, alors la solution est de baisser radicalement notre niveau de consommation. Pour la professeure Sarah Harper de l’Oxford Institute of Population Ageing, il faut que les habitants des pays à hauts revenus se rendent compte "qu’il est non seulement immoral mais aussi non durable de penser que les pays à faible revenu vont maintenir un faible niveau de consommation" alors même que " les pays riches ont un niveau de consommation que la planète ne peut pas satisfaire ", ajoute le professeur Davila. A titre d’exemple, Chris Packham nous rappelle que même si le Nigéria a une démographie trois fois plus grande que celle du Royaume-Uni, un Nigérian consomme en moyenne quatre fois moins de ressources naturelles qu’un Britannique. Le cœur du problème ne serait donc pas la surpopulation mais bien nos modes de vie. Qu’ils s’agissent de la réduction des inégalités, d’une meilleure coopération internationale ou d’une modification de nos habitudes de consommation, nous avons toutes les cartes en main pour faire mentir les scénarios catastrophes !

7,7 milliards d’humains et plus

Dans ce documentaire, Chris Packham cherche à étudier l’impact d’une population en constante augmentation et l’effet que notre espèce a déjà sur le monde, tout en posant la question de savoir si la Terre pourra supporter une telle population. Un documentaire à retrouver sur Auvio.