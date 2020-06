Soirée exceptionnelle avec Patrick Weber, Julie Morelle et Cécile Djunga pour les 60 ans de l’indépendance du Congo

À l’occasion des 60 ans de l’indépendance du Congo, Patrick Weber, Julie Morelle et Cécile Djunga proposent une soirée exceptionnelle. Les trois présentateurs exploreront les nombreuses facettes de cette histoire pour permettre à chacun et chacune de se faire une opinion sur les événements ayant conduit à cette indépendance.

Sur les trottoirs de Matongé à Ixelles, Patrick Weber explorera l’histoire commune entre la Belgique et le Congo. Accompagné d’experts, il reviendra notamment sur la déclaration d’indépendance du Congo de 1960, les coulisses de la Table ronde congolo-belge, les différentes facettes de la colonisation belge du Congo entre 1908 et 1940, les aspects économique et politique de la décolonisation et les années précédant le soulèvement de Léopoldville.

Invités : François Ryckmans (journaliste spécialisé), Julien Truddaïu (chargé de projets de l’ONG CEC), Amandine Lauro (professeure à l’ULB et chercheuse qualifiée FNRS), Benoit Henriet (historien à la VUB), Bob Kabamba (professeur de Sciences Politiques à l’ULiège), Colette Braeckman (journaliste) et Jean Omasombo (politologue, professeur à Kinshasa et chercheur à l’AfricaMuseum de Tervuren).