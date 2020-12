Soirée événement à passer en famille avec Louis de Funès

On connaît par cœur les films de Louis de Funès et ses personnages avec lesquels on le confond bien souvent. Mais imagine-t-on que derrière le comique tourbillonnant se cache un homme d’une délicatesse et d’une pudeur infinies ? Les frères Taloche vous proposent une soirée complète avec le documentaire inédit " La Folle Aventure de Louis de Funès " (en 2 parties ) et le film " La Folie des grandeurs" pour révéler peu à peu cet acteur comique dont le parcours, semé d'embûches, est incroyable. A ne pas manquer le mercredi 30 décembre à partir de 20h30 sur la Une

20h20 : DOCU : La folle aventure de Louis de Funès - partie 1 : En route vers le succès En 1973, Louis de Funès, à l’affiche du mythique Rabbi Jacob, est au sommet de sa carrière. Avant de connaître ce succès phénoménal, le comédien a pourtant longtemps galéré, enchaînant petits boulots et rôles de figurant. Parvenant à percer à l’âge de 40 ans, sa consécration tardive, qui relève presque du miracle, récompense une volonté inébranlable. Dès l'enfance, son tempérament facétieux apporte légèreté et bonne humeur à un climat familial pesant. A l'âge de 12 ans, le jeune Louis est abandonné par ses parents. A l'âge de 20 ans, Louis cherche du travail et est embauché comme pianiste de bar. Il parvient de justesse à échapper à l’armée en raison d’une erreur de dossier. Après avoir écumé les bars de la capitale, en jouant le soir et la nuit, le jeune Louis découvre enfin sa véritable vocation : le cinéma.

21h20 : FILM : La folie des grandeurs Cette " superproduction " des années ’70, réalisée par Gérard Oury, a été tournée en Espagne et en France, notamment dans le somptueux palais de l'Alhambra de Grenade. Composée par Michel Polnareff, la musique du film parodie les BO des " westerns spaghettis " de l'époque. Film culte, La Folie des grandeurs reste un moment inoubliable pour ses répliques, avec des scènes comme le réveil de Don Salluste par Blaze et les rimes en " or " ou encore le strip-tease d'Alice Sapritch.

23h15 : DOCU : La folle aventure de Louis de Funès - partie 2 : Le perfectionniste Soirée événement à passer en famille avec Louis de Funès - © Tous droits réservés Même si les critiques ne s’attardent pas sur sa performance dans La Traversée de Paris, avec Gabin et Bourvil, où il n’apparaît que très peu, Louis de Funès parvient enfin à se faire un nom avec Pouic-Pouic, de Jean Girault. Dès lors, les succès s’enchaînent, avec une incroyable année 1964 où l’acteur tourne trois films légendaires qui le propulsent au sommet : Le Gendarme de Saint-Tropez (7 millions d’entrées), Fantômas (5 millions d’entrées) et Le Corniaud (11 millions). Pour la nouvelle idole du grand écran, il ne reste plus qu’à obtenir la reconnaissance des critiques et de la profession, qui, à son grand désarroi, tarde elle aussi à arriver… Jusqu’à sans doute ce soir de 1981 où Jerry Lewis viendra spécialement à Paris pour lui remettre un césar d’honneur, provoquant une mémorable standing ovation…