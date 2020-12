Sofia Essaïdi : "Pour La Promesse, j’ai fouillé dans mes blessures"

Comment avez-vous été introduite à ce projet ?

J’ai eu la chance de recevoir une proposition de la part de la chaîne et de la production. Ils m’ont envoyé les scénarios en me demandant si ce projet m’intéressait. Au début j’étais un petit peu réticente, car j’avais déjà fait plusieurs projets de flic et j’ai toujours envie d’explorer des choses différentes. Mais à la lecture des scénarios, j’ai été immédiatement emballée. J'ai compris qu’on n’était pas dans une série de flics comme on a l’habitude d’en voir à la télévision. Il y avait quelque chose de différent et d’original. J’ai lu les six scénarios sans m’arrêter, et j’ai dit oui !

Qu’est ce qui vous a le plus marqué à la lecture des scénarios justement ?

Dans La Promesse, l’enquête n’est qu’un prétexte pour réellement parler d’hommes et de femmes, des ravages et des conséquences qu’ont les enquêtes sur les enquêteurs et les suspects. On n’a pas l’habitude de s’attarder sur les aspects psychologique et dramatique que peuvent provoquer des enquêtes, surtout des enquêtes sur des enfants. Ce qui m’a plu dans le personnage de Sarah, c’est ce côté familial et psychologique, au-delà de l’enquêtrice.

Quelles ont été vos inspirations pour interpréter votre personnage ?

Ce que je fais toujours pour me préparer à mes rôles, c’est d'abord partir d’un travail très personnel. Je pars de moi, de ce qui vibre en moi quand je lis le scénario. Sarah est bloquée dans son passé, dans ses blessures d’enfants. Cela l’empêche de profiter de son présent. On a des blessures en commun. Pour La Promesse, j’ai été fouiller dans mes blessures, dans ce qui peut encore m’empêcher d’être libre. C’est comme ça que j’aime travailler, c’est ça qui me plait dans ce métier. C’est très engageant comme travail, c’est presque du travail de psy. Nous les acteurs, on a la chance de pouvoir régler nos problèmes face à la caméra.