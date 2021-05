Six nouveaux documentaires exclusifs débarquent sur Auvio

Wonder walls, les premières images - Le documentaire sur le street art irlandais - 16/04/2021 Ces dernières années, l'Irlande a connu une explosion de l'art urbain ainsi que d'énormes changements sociaux. Wonder Walls explore la scène du street art irlandais : depuis ses humbles débuts projetant des messages politiques sur les murs de Belfast jusqu'aux célèbres artistes d'aujourd'hui et leurs influences sur l'Irlande moderne. Dans ce documentaire figurent plusieurs artistes talentueux à l'origine de certaines des œuvres les plus emblématiques de l'Irlande, notamment Maser, superstar internationale qui a peint la controversée fresque " Repeal the 8th " à Temple Bar ; Joe Caslin - auteur de l'œuvre en faveur du référendum sur l'égalité du mariage à George Street - James Earley et le collectif d'art dublinois Subset. Wonder Walls met en lumière une nouvelle Irlande, ainsi qu'une étonnante équipe d'artistes et d'activistes qui reflètent et changent le pays à travers leur art.