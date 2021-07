Six documentaires à ne pas manquer pour tout savoir sur la famille royale britannique

Vous avez peut-être suivi le couronnement de la reine Elizabeth II, assisté à la naissance de Charles, fait le deuil de la princesse Lady Di, grandi avec William et Harry… D’une façon ou d’une autre, la famille royale britannique vous a touché, intrigué, impacté, tout comme elle a impacté l’histoire. Redécouvrez-la à travers six documentaires exclusifs sur Auvio.

Charles et Camilla © Tous droits réservés Charles et Camilla : Du scandale au coup de foudre 1948. Charles vient de naître. Dès ses premiers cris, l’enfant n’est destiné qu’à une seule chose : devenir roi. Sa vie n’aura ainsi de cesse d’être passée au crible, dans les moindres détails. L’amour en premier. Comment, alors, Camilla, la femme qui fut autrefois la plus détestée du pays, est-elle arrivée à se hisser en haut de la chaîne royale ? Cette reine en attente sera-t-elle acceptée par les citoyens britanniques ? Découvrez l’histoire d’amour interdite entre le prince Charles et Camilla, entre scandales et passion, entre devoir royal et amour…

Diana et Harry © Tous droits réservés Diana : Tout l’amour d’une mère Diana. On connaît l’histoire qui a causé sa mort et ébranlé le monde entier. On connaît moins son histoire à elle, son histoire de mère. Celle pour qui la maternité était sa "principale raison de vivre". Ce ne fut toutefois pas facilité par une famille royale fermement liée aux traditions, un époux peu présent ou encore les nombreux scandales ayant entaché son mariage. Ce documentaire livre l’image d’une femme forte, prête à tout pour protéger ses enfants et à révolutionner la maternité au sein de la famille la plus connue dans le monde. Un parcours à découvrir au travers des yeux de ses enfants, de témoignages, de souvenirs.

Harry © Tous droits réservés Harry : Le prince troublé Dès sa tendre enfance, aux côtés des privilèges et de l’opulence, Harry a également été confronté à des traumatismes énormes. Doublure de l’héritier, orphelin d’une princesse adorée, prince délaissé par la royauté et aimé par le peuple, tous ces moments ont forgé la personne qu’il est aujourd’hui et les choix qu’il a faits. Sa haine contre la presse, son service militaire, son mariage… Voici la vie d’un enfant né dans la royauté, un enfant privilégié confronté à une vie si difficilement unique.

Philip © Tous droits réservés Philip : Un roi sans couronne C’est l’histoire d’un prince à moitié destitué qui est finalement devenu roi. L’histoire d’un héros de guerre, promis à une belle carrière militaire, qui a tout abandonné pour servir son pays autrement. L’histoire, surtout, d’un homme indépendant, farouche, opiniâtre, qui a dû prêter allégeance à sa femme, a été relégué au second rôle, et s’est vu contraint de respecter les traditions et les règles d’une famille royale qui ne voulait pas tant de lui. L’histoire d’un époux et d’un homme. C’est l’histoire, enfin, d’un roi, qui a changé l’histoire de toute une nation.

Reine Elizabeth II © Tous droits réservés La Reine : Le devoir avant la famille ? Elizabeth II est une mère, une sœur, une épouse, une grand-mère, mais elle est, avant tout, monarque. Lorsque son oncle, Edward VIII, abdique et choisit l’amour au-dessus du devoir, cela chamboule à jamais celle qu’on connaîtra comme la "reine d’Angleterre". Le devoir devient alors sa vie. Mais doit-il tout engloutir ? Le documentaire retrace les moments où Elizabeth II a dû faire face à des choix difficiles, où famille et couronne s’entremêlent. L’amour interdit de sa sœur, Margaret, la mort de Diana, le mariage du prince Harry et de Meghan, et bien d’autres encore. Comment la reine a fait face à ces décisions difficiles, quelles sont les retombées de ces dernières, qui est le réel gagnant lorsqu’il s’agit du devoir et de la famille ?

William et Kate © Tous droits réservés William et Kate : Trop beau pour être vrai William, un futur roi qui a grandi dans le luxe et les privilèges. Kate, une future reine qui a grandi dans un milieu plus modeste, ordinaire. Une histoire d’amour qu’on ne voit que dans les films, entre un prince et une roturière. Ce documentaire retrace leur parcours, tant ensemble que séparés. Leur préparation à la vie royale, l’adaptation de Kate dans un milieu qui lui est inconnu, l’éducation si spéciale de William, et l’impact qu’ils auront, ensemble, sur la monarchie britannique lors de leur règne futur.

