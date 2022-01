Série docu inédite : la secte du Temple solaire

L’Ordre du Temple Solaire est l’une des sectes les plus obscures et fascinantes des années 80 et 90. Retour sur cette histoire pour le moins incroyable avec une série documentaire inédite en 4 épisodes, racontée comme un polar ! Deux épisodes le mercredi 12 janvier et les deux suivants le mercredi 19 janvier, en prime à 20h20 sur La Une.

Après une série de d’évènements funestes et mystérieux, des policiers suisses, français et québécois et trois journalistes se lancent dans une enquête internationale pour comprendre l’incompréhensible. De fil en aiguille, entre étranges rencontres et pièces à conviction, ils remontent la piste d’une des sectes les plus obscures et fascinantes des années 80 et 90.

Pourront-ils empêcher le pire d’arriver ? Suspense, rebondissements et tragédie, cette série déroule une enquête hors norme et la mécanique implacable du discours sectaire qui contamine le réel.

Dans l’ambiance des années 90, celle des débuts des chaînes d’infos en directs, des vieux téléphones filaires et des fax, le récit trépidant se déploie à la manière d’une fiction et tisse en filigrane une quête de sens très universelle.

À quel point une mythologie peut-elle construire une réalité nouvelle ? Comment en arrive-t-on à croire en l’existence d’une vérité parallèle ? Avec les acteurs principaux de l’affaire, journalistes, enquêteurs, juge d’instruction mais également ex-membres de la secte dont le célèbre chef d’orchestre Michel Tabachnik, des archives d’époque exceptionnelles, nous revivons cette affaire retentissante qui a profondément marqué les esprits.

Si vous ne voulez rien manquer de la série "Temple solaire, l’impossible enquête ", rendez-vous sur La Une le mercredi 12 janvier à 20h20 et les deux suivants le mercredi 19 janvier !