Retrouvez Tom Hanks dans un chef-d'oeuvre eastwoodien. Le sujet ? Un fait héroïque survenu aux Etats-Unis en 2009.

C'est une histoire vraie ! Séance VIP : Clint Eastwood met Tom Hanks sous les projecteurs ! - © Tous droits réservés Eh oui, "Sully" est en réalité le biopic de Chesley Sully Sullenberg, incarné par Tom Hanks. Plus spécifiquement, le film de Clint Eastwood retrace les événements qui ont rendu célèbre ce pilote de l'US Airways : "Le miracle de l'Hudson". Le 15 janvier 2009, son avion connait une panne de moteur suite à un impact avec des oiseaux. 155 passagers à bord, la panique se fait vite sentir et le drame parait inévitable. Mais le sang-froid de Sully lui a permis de sauver tous ses passagers, en se posant sur le fleuve Hudson à New York. Les restes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis Bref, un événement sensible aux Etats-Unis pour lequel le pilote livre un commentaire intéressant : "Si cet événement est aussi sensible, c'est parce qu'il s'est déroulé à une époque où l'inquiétude régnait en maître : on subissait encore les retombées du 11 septembre, on avait des soldats postés au Moyen-Orient, on avait connu la crise financière de 2008 … bref, tout le monde était inquiet. Le fait que cet accident ait eu lieu à Manhattan, et qu'on y ait tous survécu, a redonné de l'espoir à tout le monde, y compris à ceux qui n'étaient pas directement liés au vol 1549", (Source: Allociné).

Un autre aspect des événements Séance VIP : Clint Eastwood met Tom Hanks sous les projecteurs ! - © Tous droits réservés Dans "Sully", Clint Eastwood a choisi de mettre en avant un autre aspect de l'histoire du pilote que le fait héroïque en lui-même. En effet, après les événements, Chesley Sully Sullenberger a été salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l'histoire de l'aviation. Mais, sans s'y attendre, une enquête est ouverte concernant les circonstances de l’amerrissage forcé, cette investigation menace la réputation et la carrière du pilote.

Tom Hanks doublement récompensé pour "Sully" ! Séance VIP : Clint Eastwood met Tom Hanks sous les projecteurs ! - © VALERIE MACON - AFP Pour le film, le héros de "La Ligne verte", "Il faut sauver le soldat Ryan", "Philadelphia" a été élu meilleur acteur au Festival du Film d'Hollywood et acteur dramatique préféré à la 43e cérémonie des People's Choice Awards. Mais ce n'est pas tout ! La même année que la sortie du film, le surnommé "Papa de l'Amérique" reçoit de Barack Obama lui-même de la médaille présidentielle de la Liberté en novembre 2016, destinée à "récompenser des contributions particulièrement méritoires à la sécurité et aux intérêts des Etats-Unis, à la paix dans le monde et aux efforts culturels publics et particuliers". Une récompense spécifique pour le film "Sully" ? On peut le laisser supposer. Pour la petite anecdote, le véritable Sully s'est hissé au deuxième rang des cent héros et personnages les plus influents de l'année 2009, juste après la Première Dame Michelle Obama.

Le rendez-vous des génies hollywoodiens 20th Annual Hollywood Film Awards - Show - © Alberto E. Rodriguez - AFP "Sully" marque aussi la rencontre de deux "génies" du cinéma hollywoodien : Clint Eastwood et Tom Hanks. A ce sujet, Tom Hanks s'est d'ailleurs exprimé à Allociné : "Certes, j'étais exténué, mais le rôle de Sully et le fait que ce soit Clint Eastwood qui réalise le film m'ont donné un coup de fouet comme une décharge d'adrénaline. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté d'une telle opportunité qui réunissait deux atouts de taille". Dans le casting, on retrouve également Aaron Eckhart ("The Dark Night") et Laura Linney ("Ozark", "The Truman Show").

Bref, que du bon pour votre soirée VIP ! Ce Lundi 20 septembre, ne manquez pas "Sully" à 20h35 sur La Une. Mais la soirée n'est pas finie ! Dès 22h10, retrouvez Jack Nicholson et Morgan Freeman dans "Sans plus attendre".