Saviez-vous que Dakota Johnson a gardé des objets du tournage de "Cinquante nuances" ?

N’hésitez pas à découvrir le dernier volet de la franchise dans votre soirée VIP en compagnie des amants sulfureux incarnés par Jamie Dornan et Dakota Johnson. Ce 3e et dernier volet de la saga érotique adaptée du roman d’E. L. James vous donne rendez-vous ce lundi 5 octobre à 20h40 sur La Une.

Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes mariés Christian et Ana profitent pleinement de leur relation tortueuse et partagent une vie de luxe. Mais alors qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son nouveau rôle de Madame Grey et que Christian s’ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent mettre en péril leur vie commune avant même qu’elle n’ait débuté.

Programme disponible en version multilingue – déconseillé aux moins de 12 ans.