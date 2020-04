Savez-vous pourquoi le film “Gran Torino” de Clint Eastwood porte le nom d’une voiture ?

Si ce n’était pas encore le cas, vous savez à présent que “Gran Torino” vient tout simplement du nom de la voiture dans le film. Un choix osé mais qui prend tout son sens. Gran Tornio est une automobile fabriquée par Ford et présente sur le marché américain entre 1968 et 1976. Lourde, imposante, très classe, la Torino incarne les idéaux de cet Amérique en plein essor. Elle convient parfaitement à son propriétaire, un Américain conservateur, patriotique et au caractère difficile.