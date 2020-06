"Sauvages, au cœur des zoos humains", le récit d'un pan oublié de l'histoire de l'humanité

De 1820 à 1940, des hommes ont exhibé d’autres hommes en les présentant comme des sauvages ou des monstres dans de véritables zoos humains. Plus d’un milliard et demi de visiteurs ont découvert trente-cinq mille exhibés à travers l’Europe et dans le monde entier, lors d’Expositions universelles ou coloniales, dans des zoos, des cirques ou des villages indigènes reconstitués. Pour la première fois, le film documentaire Sauvages, au cœur des zoos humains, fait ressurgir ce pan oublié de l’histoire de l’humanité.

Un documentaire Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet à voir en exclusivité sur Auvio.

Le film retrace les destins de six exhibés qui ont été érigés au même rang que des animaux pour promouvoir la hiérarchisation des races et la colonisation. Il s’appuie sur des archives inédites, des images exceptionnelles, les témoignages de leurs descendants ainsi que des interviews des plus grands spécialistes internationaux sur le sujet. Un récit incroyable, trop souvent oublié, presque jamais raconté qui montre comment les mécanismes de domination qui existent dans nos sociétés se sont construits petit à petit.

Hambourg, Londres, Bruxelles, Chicago, Genève, Barcelone, Osaka… Toutes les grandes villes qui accèdent à la modernité exposent dans des zoos humains ceux qu’ils considèrent comme des sauvages. Diverses ethnies et peuples dits exotiques sont arrachés à leurs terres natales pour être présentés comme des monstres de foire, voire comme des cannibales, exhibés dans de véritables zoos humains. Qualifiés de " sauvages ", ils sont utilisés à des fins de propagande par les états colonisateurs, les populations occidentales se confortent dans l’idée qu’elles sont supérieures, qu’elles incarnent la " civilisation ".

L’existence de ces zoos humains nous amène à nous questionner sur l’histoire de la colonisation et nous permet de mieux comprendre les rapports de dominations de nos sociétés. Un documentaire nécessaire qui décrypte le passage du racisme scientifique au racisme populaire. A voir, revoir et partager !