Sara vous présente la Fédération Wallonie-Bruxelles

La Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est plus de 4,6 millions d’habitants, plus d’un million d’élèves et étudiants, 107 000 professeurs, 61 fédérations sportives reconnues, 6% du budget consacré à la culture, plus de 11 millions de prêts de livres par an… Mais concrètement, la FWB, c’est quoi ? Sara de Paduwa va tenter de répondre à cette question grâce à de nouvelles capsules diffusées chaque soir de la semaine à 19h19 sur La Une.