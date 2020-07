Sara De Paduwa, Fanny Jandrain et Cécile Djunga surprennent les Belges avec des spectacles improvisés pour le 21 juillet

Sara, Fanny et Cécile sont parties remercier et rencontrer des Belges qui ont fait marcher le pays pendant le confinement pour leur apporter des moments de fête culturelle durant l'émission spéciale 21 juillet, tous ensemble !

On ne peut pas faire la fête en grand rassemblement ? Qu'à cela ne tienne, Sara De Paduwa, Fanny Jandrain et Cécile Djunga ont poussé la porte de différents lieux en Belgique pour rencontrer des Belges et leur proposer des spectacles culturels exclusifs au cours de l'émission 21 juillet, tous ensemble !

On sait le secteur culturel durement touché par le confinement, la RTBF a donc fait d'une pierre deux coups en valorisant les héros de la crise du covid-19 et les artistes de notre pays. Sara s'est rendue à Nivelles avec Mister Cover, Fanny à Charleroi avec les Circassiens et Cécile s'est invitée chez plusieurs habitants de la capitale pour un défi : celui de faire le plus de sketchs humoristiques dans différents endroits de Bruxelles, accompagnée des humoristes Etienne S et Inno JP.