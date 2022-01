Sandrine Quétier : découvrez qui est Fabrice Michelin, l’homme qui a partagé sa vie

Le 30 décembre, Sandrine Quétier célébrait son 51e anniversaire. Pour l’occasion, nous vous faisons découvrir un petit bout de la vie privé de l’animatrice à succès.

Alors, qui est Fabrice Michelin, l’homme qui a partagé sa vie par le passé ?

Réalisateur de profession, il a étudié au sein du Conservatoire libre du Cinéma Français dans le courant des années 90.

Par la suite, il a travaillé sur le projet de la célèbre sitcom " Un gars, une fille ", avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Il a également participé à la réalisation de plusieurs épisodes de " Samantha Oups ". Deux séries qui ont marqué les années 2000.

Mais l’ex-compagnon de Sandrine Quétier ne se limite pas aux séries puisqu’il a également co-réalisé l’ancienne émission " À la recherche de la nouvelle star ", ainsi que les téléfilms " L’homme qui voulait passer à la télé " et " La Famille Zappon ".

D’ailleurs on peut dire qu’il touche à tout puisqu’il a également réalisé, en 2007, le documentaire Tout conte fée mais également des mini-documentaires, notamment sur les coulisses de Plus belle la vie en 2012.

Fabrice Michelin a aussi pu travailler au cœur de plusieurs émissions et jeux télévisés, notamment Le village, Le jardin et La maison préférée des Français, C à vous, Zemmour et Naulleau, ou encore Turbo. Concernant les jeux télévisés, il réalisa le tournage de Mot de passe, Slam, Le maillon faible, Intervilles, entre autres.

Finalement, du côté de sa vie privée avec Sandrine Quétier, ils ont formé un couple des années durant, au cours desquelles ils ont eu la joie de donner naissance à leur fille Lola, âgée aujourd’hui de 20 ans, et d’un garçon, Gaston, âgé de 18 ans.