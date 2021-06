Sandra Bullock, Harrison Ford, Penélope Cruz,... : connaissez-vous réellement ces stars du cinéma ?

Elles vous ont fait pleurer, rire, frissonner, rêver. Vous les avez regardées dans leur plus simple apparat, en train de sauver le monde ou d’avoir le cœur brisé. Vous les avez aimées et détestées. Cependant, après toutes ces heures devant un écran, les connaissez-vous réellement ? On vous propose de découvrir quelques fun facts sur vos stars préférées, le reste vous l’apprendrez sur Auvio dans Close Up !

Idris Elba © Tous droits réservés Idris a passé une nuit en cellule Pour le rôle de Nelson Mandela dans Mandela : un long chemin vers la liberté le talentueux acteur n’était pas très à l’aise puisque la ressemblance physique avec l’homme politique n’était pas évidente. Il a alors tout misé sur son jeu. Pour mieux comprendre le vécu du prisonnier, il a dormi toute une nuit dans la cellule qui a accueilli Mandela pendant 18 longues années. C’était une nuit d’été, la chaleur était étouffante, pourtant Idris a senti un courant d’air très frais et est persuadé qu’il s’agissait d’un esprit.

Halle Berry © Tous droits réservés Halle première femme afro-américaine à… La célèbre actrice, notamment connue pour déchaîner les éléments dans X-Men avec son personnage Tornade, a en effet été plus d’une fois précurseuse dans son domaine. Dès l’âge de 15 ans, l’ancienne mannequin enchaîne les concours de beauté, les gagne et parvient finalement à fouler le podium de Miss Monde. Quelques années plus tard, elle change de domaine et continue d’exceller puisqu’elle reçoit l’oscar de "Meilleure actrice" pour sa performance dans le film À l’hombre de la haine.

Chris Pratt © Tous droits réservés Les kilos en trop de Chris Avant d’être l’homme musclé qu’on peut apercevoir dans Les Gardiens de la Galaxie, Chris mangeait beaucoup, et mal. Dans Parcs et Loisirs, l’acteur pesait pas loin de 140 kg. C’était en partie pour les besoins de son rôle, Andy, qu’il a englouti des burgers et autre malbouffe. Il a, par la suite, joué au yoyo avec son poids, ce qui a eu des conséquences néfastes sur sa santé et son mental. Il a en effet perdu tout son poids pour Le Stratège, l’a ensuite repris pour 10 ans et l’a immédiatement reperdu pour Zero Dark Thirty, tout ça pour ses fans.

Penélope Cruz © Tous droits réservés Penélope ou Monica ? Lorsque vous regardez Pirates des Caraïbes 4 vous pensez sûrement y voir la belle et intrépide Penélope. Pourtant, celle-ci a appris qu’elle était enceinte lors du tournage, c’est pourquoi, dans les gros plans, on voit Penélope, mais, dans les plans filmés de loin, c’est bel et bien Monica, sa sœur.

Harrison Ford © Tous droits réservés Harrison ou Han Solo ? L’aventurier de l’arche perdue l’est aussi dans la vraie vie. À force de piloter des vaisseaux spatiaux dans Star Wars, il a eu envie de tester l’expérience. Si vous regardez le ciel, vous n’apercevrez peut-être pas le Faucon Millenium mais Harrison pilotant un de ses nombreux hélicoptères ou avions.

Sandra Bullock © Tous droits réservés Sandra à fond les ballons Rien ne l’arrête lorsqu’elle doit s’investir dans un de ses rôles. Dans Speed, elle doit conduire un bus. Ce qu’elle fait ? Passer son permis poids lourd. Dans 28 jours en sursis, son personnage doit choisir entre la prison et le centre de désintoxication. Sandra se rend alors dans un centre de désintoxication. Elle doit être bourrée dans une scène ? Sandra s’enfile des shots de tequila. Elle doit trembler ? Sandra ingurgite trois triples expressos. Tout pour le réalisme, c’est ça, être passionnée.

Liam Neeson © Tous droits réservés Liam frôle la mort Combats, courses-poursuites, menaces. Liam, c’est l’action. Liam, c’est Taken. Alors, ce qui se passe sur un set, ça peut aussi arriver en vrai. Il y a quelques années, l’acteur roulait à moto et heurte une biche. La moto se casse en deux, son bassin aussi. Liam est en piteux état, si bien que les docteurs disent à sa femme qu’il ne survivra peut-être pas la nuit. Heureusement, il revient d’entre les morts pour continuer à nous faire frémir.

Bradley Cooper © Tous droits réservés Bradley le raton laveur Militaire meurtri dans American Sniper, pire buveur dans Very Bad Trip ou encore amoureux transi dans Happiness Therapy, on le connaît pourtant que trop peu pour un autre de ses gros rôles. Aux côtés de la star du film à succès Gardiens de la Galaxie Chris Pratt, il y a un raton laveur, Rocket, qui nous a tous charmés. Comme quand on n’a pas envie que le chien meurt dans un film, on ne veut définitivement pas voir mourir Rocket. Et ça, c’est grâce à la belle performance de Bradley.

Robert Redford © Tous droits réservés Robert a son festival Si vous avez moins de 30 ans, vous ne le savez peut-être pas, mais Sundance festival, c’est lui. Il fonde, en 1981, la Sundance Institute, qu’il nomme ainsi en référence au rôle qui l’a rendu célèbre. À l’époque, c’était tout petit, Redford n’avait qu’une propriété et un peu d’argent à investir dedans. Maintenant, c’est un festival incontournable dans le monde du cinéma.

Alec Baldwin © Tous droits réservés Alec, grand acteur, petits rôles Monstre du cinéma, on connaît son nom, mais est-ce qu’on connaît bien sa filmographie ? Ce n’est pas toujours évident de citer plus de cinq films. Pour cause, Alec joue la plupart du temps des seconds rôles. Et il aime le faire. En effet, si le réalisateur ou le casting lui plaît, Alec saute directement sur l’occasion, peu importe le rôle. Alors, de Mission impossible à Infiltrés, Alec donne brillamment la réplique.

