Roland Emmerich prépare un nouveau film catastrophe

Après “Independance day”, le réalisateur Allemand revient en force avec un nouveau projet de film. Appelé “Moonfall”, le récit semble être un croisement entre “Rencontre du troisième type” et “2012”. Pour le moment nous savons que la lune va entrer en collision avec la terre après avoir été chassée de son orbite. Une équipe hétéroclite d’astronautes va tenter d’éviter cette catastrophe.

Emmerich a déjà rassemblé son casting, il y aura Patrick Wilson (Aquaman 2, Conjuring 3), Josh Gad (La belle et la bête) et Halle Berry (X-men days of future past).