Richard Madden, de Games of Thrones à Bodyguard

En 2011 Richard Madden décroche le rôle qui va lancer sa carrière, celui de Robb Stark dans "Games of Thrones" . Robb stark est l’héritier de la maison Strak de Winterfell. Durant 3 saisons, il campera avec brio ce personnage possédant un grand sens de l’honneur et de la justice.

Un peu plus tard on le retrouvera plus séduisant que jamais en Prince Charmant dans "Cendrillon" aux côtés de Lily James et Cate Blanchett. Ou encore dans le personnage principal de Cosimo dans la série historique “Les Medecis : Maîtres de Florence”.