Revivez Liège-Bastogne-Liège 1999 et la victoire de Frank Vandenbroucke

Après le 'Tour des Flandres' et 'Paris-Roubaix', LA UNE vous propose de revivre un nouvel épisode de l’histoire du cyclisme belge, avec un retour sur les meilleurs moments de Liège-Bastogne-Liège et la victoire en 1999 de Frank Vandenbroucke.

"Je vais attaquer dans la côte de Saint-Nicolas et remporter Liège-Bastogne-Liège". Frank Vandenbroucke l’a dit et il l’a fait. Le 18 avril 1999, le Belge de 24 ans remporte la Doyenne des Classiques. C’est le plus beau succès de sa carrière. Une victoire qui reste gravée dans les mémoires.

Une semaine plus tard, le Belge est l’un des favoris au départ de l’épreuve ardennaise. Le scénario est écrit. Deux jours avant la course, le coureur de Ploegsteert s’autoproclame vainqueur, allant jusqu’à annoncer l’endroit précis où il comptait lâcher tous ses adversaires. L’attaque décisive se produit dans la côte de Saint-Nicolas comme il l’avait dit. Un coup de panache, un exploit signé Vandenbroucke.

Cette année-là, le coureur dispute sa 1ère saison sous le maillot de l’équipe Cofidis. Il vient de remporter 5 courses et de terminer 2ème du Tour des Flandres et 7ème de Paris-Roubaix.

On vous propose aujourd’hui de revivre cette victoire avec les souvenirs et anecdotes de Cédric Vasseur (ancien coureur, partenaire d’entraînement de VDB et actuel manager de l’équipe Cofidis) et Stéphane Thirion (journaliste du journal Le Soir proche de Frank).