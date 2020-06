Revivez les 24 heures du Mans sur La Deux

De la victoire à l’adrénaline palpable dans les garages, de l’ambiance sur la grille de départ aux concerts en bord de piste, on revoit la course non pas comme un simple spectateur, mais à travers les acteurs qui la font vivre. Pilotes, organisateurs, équipes et spectateurs, chacun a vécu ses 24 heures avec ses objectifs, ses envies et ses émotions… Ce sont ces expériences qui nous sont racontées dans ces films riches en rebondissements.

L’édition 2018 : le dimanche 7 juin à 12h40 sur La Deux

L’édition 2019 : le dimanche 14 juin à 15h00 sur La Deux