Revivez la Coupe du monde 2018 avec le documentaire "L’épopée russe… Je l’ai dit bordel ! "

Vincent Langendries nous propose de découvrir les moments clés de cette aventure qu’il a vécus au plus près des Diables. Avec le but de Nacer Chadli face au Japon et le célèbre “Je l’ai dit bordel” de Philippe Albert qui donne le titre du documentaire. Ce film vous replongera au cœur de l’action avec des moments forts commentés par les joueurs eux-mêmes.