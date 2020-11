Retour sur le parcours d'un écorché vif, Renaud en plein cœur !

Renaud est ce chanteur écorché vif, épris de justice sociale et de partage qui a marqué de sa voix et de ses combats incessants toute une génération. Avec son look de titi parisien et son phrasé empreint de colère, il est sans nul doute, l’un des artistes les plus reconnus de la chanson française.

Après plus de 10 ans d’absence, Renaud a sorti un nouvel opus. A cette occasion et avec le réalisateur Didier Varrod, il revient sur son parcours chaotique dans un documentaire émouvant 'Renaud en plein cœur'.

Confronté à sa vie par images d’archives, il se montre grognon, râleur, tendre et émouvant. Afin de mieux le comprendre, le journaliste est allé à l’encontre de ses proches dont son frère jumeau et son ex-épouse qu’il qualifie encore et toujours de femme de sa vie.

Tous nous emmènent vers une vérité unique, celle d’un chanteur vulnérable capable à tout moment de nous toucher en plein cœur…

Pour voir ou revoir toutes les facettes de cet artiste hors-norme, rendez-vous sur La Une le dimanche 14 novembre à 22h45 sur la Une.