Reservoir Dogs: la naissance d'un cinéaste culte

Redécouvrez le premier long-métrage de Quentin Tarantino ce samedi 18 avril sur La Deux à 22h05. Ce film de gangsters permettra immédiatement au réalisateur d'imposer son style.

Six truands désignés par des noms de code couleur entreprennent de dévaliser une importante bijouterie sous la direction du tyrannique Joe Cabot (Lawrence Tierney) et de son fils Nice Guy Eddie (Chris Penn). L'opération échoue malencontreusement et se solde par un bain de sang. Les malfrats se réfugient alors dans un entrepôt sordide. Mr Orange (Tim Roth) est grièvement blessé. Mr Pink (Steve Buscemi), quant à lui, est d'avis qu'il existe un traître parmi eux. Mr Blonde (Michael Madsen), un psychopathe, entend bien faire parler le policier qu'il a réussi à capturer.

Des débuts difficiles pour Tarantino

Quentin Tarantino grandit dans la banlieue de Los Angeles. Il abandonne l'école dès ses 16 ans et fait alors quelques petits boulots. Il travaille entre autres au Video Archives, une célèbre boutique de location de vidéos, qui lui permettra de découvrir des cinéastes du monde entier, comme Godard, Rohmer et Melville, mais aussi les films de John Woo et Imamura. Dans ce vidéo-club, Tarantino fait la connaissance d'un autre employé, Roger Avery, réalisateur en devenir lui aussi, avec qui il collaborera quelques années plus tard. Tarantino restera là-bas 5 ans avant de quitter en 1989. Roger Avary lui propose alors un script, The Open Road, que Tarantino réécrira complètement pour devenir l'ossature de True Romance. Quentin Tarantino et Roger Avary tentent vainement de produire le film pendant plusieurs années avant de se décider à le céder pour 40 000 dollars. True Romance est finalement réalisé en 1993 par Tony Scott, avec qui Quentin Tarantino s'est entre-temps lié d'amitié. Tarantino écrit aussi le scénario de Tueurs nés mais n'arrive pas, là non plus, à réunir le budget nécessaire. Il vend donc le script et Tueurs nés est réalisé en 1994 par Oliver Stone. Mais celui-ci réécrit le scénario de telle façon que Tarantino désavoue cette version.

En 1992, le projet se concrétise enfin !

En 1990, déçu de ne pas avoir pu réaliser ces deux films, Quentin Tarantino écrit, en trois semaines et demie, le scénario de Reservoir Dogs. Via un ami, le script arrive entre les mains de Harvey Keitel. Ce dernier accepte tout de suite de jouer dans le film et aussi d'en être le coproducteur. En juin 1991, Tarantino rencontre Steve Buscemi au laboratoire des cinéastes du Sundance Institute. D'autres acteurs sont recrutés et le film est tourné en août 1991. Reservoir Dogs est projeté pour la première fois au Festival de Sundance en janvier 1992, puis présenté hors compétition au Festival de Cannes ainsi que dans de nombreux autres festivals où il remporte plusieurs prix. Le début pour Tarantino d'une longue et riche carrière, avec des films qui ont marqué les esprits des cinéphiles mais aussi du grand public comme Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds ou encore l'année dernière Once upon a time...in Hollywood, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. En attendant le prochain film du réalisateur, rendez-vous ce samedi 18 avril sur La Deux à 22h05. Ce programme est également diffusé en version sous-titrée (CC) et multilingue. Il est interdit aux moins de 16 ans. Le film sera disponible en replay sur Auvio durant 30 jours.