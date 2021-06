"Reggie Yates’ Extreme" : la face controversée de la Russie

Reggie Yates' Extreme (Teaser) - Russie : l'usine aux adolescents mannequins - 31/05/2021 Reggie enquête sur le monde troublant du mannequinat pour adolescents en Russie, où des jeunes et leurs parents espèrent que leur beauté les mènera au succès. Il rejoint des scouts internationaux alors qu'ils embarquent sur le Transsibérien et traversent la Sibérie à la recherche des nouveaux visages. Reggie rencontre des filles âgées de treize ans qui défilent en bikini, en espérant se faire repérer grâce à leurs superbes apparences. À Novossibirsk, capitale de la Sibérie, il visite quelques-unes des vingt-six agences et écoles de mannequinat, où des enfants de cinq ans apprennent comment marcher, faire la pose, se maquiller et faire un régime alimentaire.