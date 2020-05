Redécouvrez les scènes cultes de la saga “Les dents de la mer”

Marcus Brody voit surgir le requin avec sa mâchoire grande ouverte. Pétrifié, il marche à reculons et lance une réplique improvisée : “Il va nous falloir un plus gros bateau” (You’re gonna need a bigger boat).

Cette réplique imprévue est une blague qui s’est répandue sur le plateau de tournage. Pour l’anecdote, la production avait peu de moyens donc ne pouvait pas fournir un bateau plus grand ce qui aurait facilité le tournage. L’acteur Roy Scheider a sorti cette phrase pendant sa prise pour amuser l’équipe. Steven Spielberg a choisi de garder la scène.