Redécouvrez le musée le plus célèbre de Paris dans "Le Louvre indémodable" !

Ce documentaire est l'occasion de visiter le musée lorsque les visiteurs l'ont déserté et que la nuit tombe sur le pyramide. Le fantôme de Belphégor continue à errer dans les couloirs... Bienvenue au Louvre.

Avec ses 360.000 m², Le Louvre est le plus grand musée du monde, mais le connaît-on vraiment ? À travers un documentaire unique, partez à la découverte de ce palais des rois, des empereurs et des présidents qui trône au cœur de Paris depuis huit siècles. Vous y rencontrerez notamment quelques-uns des nombreux employés du musée. Ils sont en effet plus de 2.100 personnes à y travailler dont 1.200 gardiens, 65 conservateurs, une centaine de documentalistes et 48 sapeurs-pompiers.

Découvrez aussi ses trésors et visitez-le à la tombée du jour, lorsque les visiteurs l'ont déserté et que la nuit tombe sur le pyramide. Impossible à visiter en une journée (pour l’explorer entièrement, il vous faudrait trois jours et deux nuits de visite non-stop et ce, en ne consacrant que 10 secondes à chaque œuvre exposée), il se dévoile ici comme vous ne l’avez jamais vu.

