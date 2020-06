Redécouvrez "La ligne verte" un film touchant sur fond de racisme

Certains manifestent, d’autres en profitent pour partager des listes de films, livres et reportages sur le sujet pour sensibiliser leur communauté sur les réseaux sociaux.

Si le cœur vous en dit de voir un film sur fond de racisme, La deux diffuse "La ligne verte" le mercredi 10 juin. Ce film questionne sur la peine de mort et dénonce le racisme. En effet John Coffey (Michael Clarke Ducan), personnage Afro-Américain, est condamné à mort sans preuves. Le gardien en chef du couloir de la mort (Tom Hanks) se remet en question et va aller au-delà des préjugés raciaux.

Souvenez-vous de l’histoire d’après le roman de Stephen King : En 1935, Paul Edgecomb est surveillant chef dans un pénitencier de Louisiane. Affecté au "couloir de la mort", rebaptisé "la ligne verte", il tente de rendre moins pénible les derniers instants des condamnés. Lorsque John Coffey, un colosse de deux mètres arrive dans sa section, il est surpris par la candeur et la gentillesse de cet homme, accusé du meurtre et du viol de deux petites filles. Il semble en outre doté de pouvoirs surnaturels. Percy, nouveau gardien sous les ordres de Paul, perturbe cette organisation bien huilée, notamment par la cruauté et la perversité dont il fait preuve envers les détenus.