Quiz : que savez-vous vraiment sur le sucre ?

Dans Sugar Crash, le Dr. Amir Khan va donner de sa personne pour expérimenter sur l'addiction au sucre. Pendant un mois, il va ingurgiter l'équivalent de 30 morceaux de sucre par jour (177 grammes), soit plus de sept fois la dose idéale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'objectif, devenir lui-même complètement accro pour analyser les répercussions sur sa santé physique et mentale. Et vous le verrez, un tel régime n'est pas sans risque...

Une expérience unique à retrouver dans Sugar Crash sur Auvio.