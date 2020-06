Qui est Ana de Armas la nouvelle compagne de Ben Affleck ?

Ana de Armas est une actrice de 32 ans d’origine cubaine. Elle s’est lancée dans le cinéma en 2006 alors qu’elle venait d’emménager en Espagne. L’année suivante elle se fait connaître grâce à la série “El Internado” où elle interprète Carolina Leal Solis. Cette production espagnole raconte l’histoire d’une école remplie de mystères et de secrets. Elle incarnera ce rôle jusqu’en 2010 durant 6 saisons.

Coté amour, cela fait quelques mois qu’elle partage la vie de l’acteur et réalisateur de 47 ans, Ben Affleck. Pour les 32 ans d’Ana, l’interprète de Batman l’a emmené en week-end dans le désert. Découvrez les différents clichés de ce moment dans le post Instagram :

Avant de tomber amoureux de la jolie Cubaine, Ben Affleck était marié à Jenifer Garner. Ils ont eu 3 enfants ensemble. D’ailleurs, Violet, Seraphina et Samuel s’entendent très bien avec leur nouvelle “belle-maman”.

Avant de le retrouver dans de prochaines sorties cinéma comme "Deep Water" où à la réalisation de "Ghost Army", Ben Affleck vous donne rendez-vous le mercredi 17 juin sur La deux pour "Live by Night" un film où il se positionne devant et derrière la caméra. Pour cette production, il a adapté à l’écran le roman "Live By Night" de Dennis Lehane.

Rendez-vous le mercredi 17 juin à 20h35 sur La Deux.

Programme disponible aussi en version multilingue – déconseillé aux moins de 12 ans