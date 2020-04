Questions en prime : invitée Maggie De Block!

Répondez à la question du jour sur l'application Opinio. - © Tous droits réservés

Ce jeudi 9 avril, nous recevons Maggie De Block.

La Ministre de la santé est de plus en plus critiquée. Sa position est-elle encore tenable?

Elle s'exprimera sur le port de masque que le Belgique ne préconise toujours pas de manière claire.

Quelle est sa vision du confinement? Les mesures doivent-elles être prolongées jusqu'au 3 mai?

Pour répondre via Opinio à la question du jour. Vous pouvez répondre via ce lien. Vous pouvez également télécharger l’application Opinio sur votre smartphone ou sur votre tablette : via Google Play ou via l'App Store.

Vous pouvez poser vos questions (écrites ou video) à l'adresse suivante: infos@rtbf.be