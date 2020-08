Que devient la comédienne Virginie Ledoyen ?

Virginie Ledoyen, Axelle Laffont et Marie-Josée Croze se glissent dans les rôles de trois amies d’enfance qui partent dans le Sud vider la maison de l’une d’entre elles, afin de la vendre. Pendant ces quelques jours, elles vont devenir les cibles privilégiées de trois jeunes garçons, pour qui ces femmes seules, approchant la quarantaine, sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge… Cécile, Sonia et Elise découvrent avec bonheur, qu’elles sont des MILF !