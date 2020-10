Quand la corruption et les scandales sexuels inspirent une série !

Alors que "The Good Wife", 12 fois nommés aux Golden Globes, s’est achevée il y a 2 ans après sept ans de bons et loyaux services, retrouvez les tous premiers épisodes de cette série culte sur la RTBF. On ne s’en lasse pas ! Sortie en 2009, la série portée par Julianna Margulies, ex-collègue de George Clooney dans "Urgences", reste résolument dans l'air du temps ! "The Good Wife", c’est une histoire qui commence avec un politicien accusé de corruption et impliqué dans un scandale sexuel… Sa femme, Alicia Florrick, se retrouve obligée de reprendre sa carrière d’avocate mise entre parenthèses treize ans plus tôt. Elle obtient un emploi dans un cabinet de Chicago dans lequel travaille son ami de longue date, Will Gardner. Après cette longue pause professionnelle, Alicia doit faire ses preuves et se retrouve confrontée à une rude compétition !

Tous les ingrédients pour séduire Politique, monde du travail, féminisme mais aussi nouvelles technologies et problèmes de société... le tout abordé avec intelligence et humour fait que la série judiciaire suivie par des millions de téléspectateurs résonne toujours avec l’actualité. Et c’est ce qui fait son succès ! On ne compte plus le nombre de nominations aux Emmys, Golden Globes et autres cérémonies qui récompensent les pépites du petit écran.

Julianna Margulies, Matt Czuchry, et Cush Jumbo - © Noam Galai - AFP

Des visages connus à la télévision Jeffrey Dean Morgan - © Dimitrios Kambouris - AFP Dès qu’on parle de "The Good Wife", impossible de ne pas penser à Julianna Margulies, révélée au grand public pour son rôle de l'infirmière Carol Hathaway dans "Urgences". Mais elle n’est pas la seule du casting à être une habituée de série. On retrouve Matt Czuchry connu pour le rôle de Logan dans "Gilmore Girls" ; Jeffrey Dean Morgan, le terrible Negan dans "The Walking Dead", déjà aperçu dans "Supernatural" et "Grey’s Anatomy" ; mais aussi Christine Baranski qui joue la mère de Leonard Hofstadter dans "The Big Bang Theory", désormais star du spin-off de la série judiciaire: "The Good Fight". Les guest stars se bousculent aussi comme Chris Noth dans le rôle du mari infidèle d'Alicia (Gone), ou Michael J. Fox pour ne citer qu’eux. Que du beau monde !

La série est diffusée sur la RTBF Dès ce mardi 6 octobre 2020, la première saison de "The Good Wife" arrive sur La Une. Retrouvez 3 épisodes chaque mardi à 22h15 sur La Une.