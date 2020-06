Qu’est devenu l’interprète du "Petit Nicolas" ?

Plus de 10 ans après la sortie du film "Le petit Nicolas" prenons des nouvelles de Maxime Godart son interprète.

"Le petit Nicolas" de Laurent Tirard est sorti en septembre 2009. A l’époque Maxime Godart avait 9 ans. Le réalisateur l’a choisi pour sa ressemblance physique avec le personnage de l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé de 1959. Mais aussi pour sa détermination à devenir acteur. Laurent Tirard s’est confié sur ce choix dans une interview accordée à Allo ciné : "A neuf ans, il a une vision très claire de la place qu’il veut avoir dans la société, de ce qu’il veut faire de sa vie. Chez Maxime, plus encore que chez les autres enfants, l’envie et le plaisir de jouer étaient formidables. Jamais il n’a donné le moindre signe de fatigue ni manifesté le besoin d’arrêter. "

Pour la suite des aventures, l’acteur n’a pas pu reprendre les traits du garçon dans le second volet "Les vacances du petit Nicolas" car il avait trop grandi.

Vous avez pu le revoir à l’écran la même année que son premier film dans "Les meilleurs amis du monde". Ensuite Maxime Godart s’est fait plus discret il nous en parle dans Courrier Picard : "J’ai eu une grosse période creuse, qui a duré toute l’adolescence. La voix change, le physique aussi. C’est plus dur de trouver des rôles, car notre physique change en l’espace de quelques mois, ce qui complique les choses lors des tournages…". Il ajoute aussi qu' "Il faut croire en ses rêves même si cela n’est pas toujours facile. Même quand on a un pied dans le cinéma, ce n’est pas gagner pour autant."

Maintenant qu’il a 20 ans, il a repris les chemins des castings et poursuit des études dans l’audiovisuel et le montage.

De plus en plus investi derrière la caméra, il va réaliser des courts-métrages pour mettre sa région natale en valeur entre son village de Lassigny, Noyon et Compiègne.