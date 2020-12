"Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?" Le troisième volet pour l’année prochaine !

Sorti en avril 2014, la comédie portée par Christian Clavier et Chantal Lauby en tant que parents de la famille Verneuil, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? avait attiré plus de 12 millions de spectateurs, s’imposant largement comme le grand vainqueur du box-office de l’année. La suite, Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?, est sortie en 2019 et avait cartonné elle aussi. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

Christian Clavier et Chantal Lauby sont Monsieur et Madame Verneuil, un couple de bourgeois catholiques et parents de quatre filles. Les trois premières sont déjà mariées à des Français issus de l’immigration et de religions différentes : Isabelle est mariée à Rachid Ben Assem, avocat et musulman ; Odile, est mariée à David Benichou, juif séfarade entrepreneur au chômage, et Ségolène est mariée à Chao Ling, banquier d’origine chinoise. Les réunions de famille sont gâchées par les maladresses et les clichés sur les étrangers prononcés par les parents Verneuil qui ont du mal à cacher leur racisme. Désespérés, ils mettent toute leur confiance en la dernière, Laure, pour qu’elle ramène à la maison un catholique.