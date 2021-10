QR Le débat suite à la série documentaire " Innommable ": des témoignages bouleversants

Avec ce documentaire, on constate également qu’il y a eu progressivement une prise de conscience concernant la pédophilie. A l’époque, les gens n’avaient pas conscience de ce que c’était. Nous étions aux antipodes de réaliser la gravité de certains crimes. Pourtant, après ces événements tragiques, une peur s’est installée dans notre société. Cette peur a eu un impact et elle est toujours présente aujourd’hui.

Paul Marchal dira d’ailleurs :

Il y a eu un avant et un après l’affaire Dutroux, parce qu’avant, on n’était pas toujours conscient qu’il pouvait se passer quelque chose de grave. À l’époque on a été à la police, et après on a commencé à penser à toutes les choses qui pouvaient s’être passées. Avant cela, on ne pensait pas à tout ce qui pouvait arriver.