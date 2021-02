"Profilage", c’est fini ! Philippe Bas s’exprime

La série policière prend fin après une dixième saison pourtant marquée par l’arrivée de la chanteuse Shy’m. L’acteur principal Philippe Bas s’exprime sur les réseaux sociaux.

La nouvelle est tombée, la série policière Profilage prend fin après une belle durée de vie de dix saisons. C’est Philippe Bas, l’acteur principal incarnant le commandant Thomas Rocher qui a annoncé la nouvelle ce dimanche 14 février sur ses comptes Instagram et Twitter : "La page s’est tournée. C’était une très belle aventure qui m’a apporté bien plus que je ne l’aurais imaginé. Merci, merci, merci… À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite."

Une très mauvaise nouvelle pour les fans de la série, puisqu’une onzième saison était initialement prévue, et l’acteur Philippe Bas était toujours attaché à cette série. La production a finalement décidé d’annuler celle-ci, après une baisse d’audience de nombreux départs dans le casting, et ce malgré l’arrivée de la chanteuse Shy’m comme nouvelle psycho-criminologue lors de cette dernière dixième saison.